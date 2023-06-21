Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины

Болгария передаст Украине новый пакет военной помощи в соответствии с украинскими запросами и имеющимися ресурсами.
Правительство Болгарии готовит новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом сообщает агентство "БГНЕС".
"По объему помощь будет предоставлена в том же объеме, что и в прошлый раз. Мы достаем из складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, но, скажем, 30-40 и более лет, а там со стоимостью всегда есть вопросы, что именно мы имеем в виду, как эта стоимость рассчитывается", – рассказал премьер-министр Болгарии Тодор Тагарев.
В то же время, по его словам, вопрос о предоставлении основной боевой техники пока не обсуждается.
Напомним, ранее Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров. Это произошло из-за плохих последствий для болгарского бизнеса.
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