Болгария готовит новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Болгарии готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом сообщает агентство "БГНЕС".

"По объему помощь будет предоставлена в том же объеме, что и в прошлый раз. Мы достаем из складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, но, скажем, 30-40 и более лет, а там со стоимостью всегда есть вопросы, что именно мы имеем в виду, как эта стоимость рассчитывается", – рассказал премьер-министр Болгарии Тодор Тагарев.

В то же время, по его словам, вопрос о предоставлении основной боевой техники пока не обсуждается.

Напомним, ранее Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины, за исключением транзитных товаров. Это произошло из-за плохих последствий для болгарского бизнеса.

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