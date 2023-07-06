Болгария может продать Украине ядерные реакторы российского производства — WSJ

Болгария может продать украинскому "Энергоатому" два ядерных реактора, которые производила Россия.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В настоящее время продолжаются переговоры между двумя странами. Согласно условиям, болгарская государственная энергетическая компания NEK может продать украинской государственной атомной компании "Энергоатом" оборудование из недостроенной атомной электростанции "Белене", стоимость которого составляет не менее 600 млн евро.

Один из болгарских депутатов Делян Добрев рассказал, что на Хмельницкой АЭС в Украине есть два недостроенных энергоблока под реакторы типа ВВЕР-1000.

"В этом плане Украина – единственный в мире покупатель нашего оборудования, а мы – его единственный продавец. Это беспроигрышная ситуация для обеих сторон", – сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Болгарии Николай Денков во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что переговоры уже начались.

"Важно, что начались разговоры, могут ли эти реакторы использоваться в одной из атомных станций Украины. Конечно, это только начало переговоров. Есть очень много технических параметров – финансовых, экономических, их надо обсудить", – отметил Денков.

В то же время, в Еврокомиссии уже отреагировали и заявили, что Украина может использовать деньги ЕС для закупки ядерных реакторов в Болгарии, мол для этого нет никаких препятствий.

Следует отметить, что тот факт, что Болгария — бывшее советское государство-сателлит, давно дружащее с Москвой — рассматривает это соглашение, является признаком того, насколько уменьшилось российское влияние в восточных странах Европейского Союза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 июля, находится с официальным визитом в Болгарии. В ходе поездки глава государства по плану должен был встретиться с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым и вице-премьер-министром Марией Габриэль. В заключение была также запланирована встреча с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Читайте также: