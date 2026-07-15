Болгария объяснила выход из "коалиции желающих", назвав другой путь к миру

Болгария / © Associated Press

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Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова объяснила решение Софии выйти из «коалиции желающих» убеждением болгарского руководства в том, что достижение устойчивого мира в Украине требует более активного использования дипломатических механизмов наряду с экономической поддержкой.

Об этом она заявила на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в среду, 15 июля, в Киеве.

По словам главы болгарского МИД, София считает, что путь к завершению войны должен основываться на нескольких составляющих, среди которых — поддержка Украины, санкционное давление на Россию и дипломатические усилия.

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«То, чего мы все хотели бы здесь достичь, — это именно устойчивый и справедливый мир. Продолжать поддержку Украины, принимать действенные экономические меры против России и использовать дипломатический канал, который, собственно, заставит обе стороны сесть за стол переговоров. Мы считаем, что третий пункт не особо используется, но это также может заставить Россию сесть за стол переговоров», — сказала Петрова.

Она подчеркнула, что выход Болгарии из «коалиции желающих» не означает отказ от поддержки Украины. По её словам, страна и впредь будет участвовать в санкционной политике Европейского Союза и поддерживать Киев в пределах своих возможностей.

«Как страна, мы должны играть свою роль в поддержке Украины в рамках наших возможностей, в том числе оказывать разностороннюю поддержку на европейском уровне, участвовать и принимать следующий пакет санкций, когда они действительно эффективны и наносят экономический ущерб России, а также поддерживать любые дипломатические усилия», — заявила министр.

Петрова добавила, что Болгария уделяет особое внимание практической помощи Украине, в частности в вопросах энергетической безопасности и будущего восстановления страны.

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«Сейчас мы находимся на критическом перепутье — существует множество путей, позволяющих поддержать Украину, например, путем обеспечения газом или другими энергоресурсами. Это одна из сфер, над которой мы активно работаем. Мы приветствуем объявленную сегодня договоренность о сотрудничестве на европейском уровне в сфере производства беспилотников», — отметила она.

Глава болгарской дипломатии также подчеркнула, что София заинтересована как в двустороннем сотрудничестве с Украиной, так и в реализации совместных европейских проектов поддержки.

«Мы также очень заинтересованы в том, чтобы добиться этого и на двустороннем уровне, но если у нас есть европейский уровень, мы можем этим тоже воспользоваться и, конечно, продолжать работу с Украиной», — подытожила Петрова.

Напомним, Болгария отказалась от участия в работе «коалиции желающих» по поддержке Украины в защите от российской агрессии.

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