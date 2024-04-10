Болгария одобрила финансовую помощь Украине, как только к власти пришел новый министр обороны страны

На следующий день после того, как новый министр обороны Болгарии приступил к своим обязанностям, национальное собрание Болгарии объявило о новой помощи Украине.
Национальное собрание Болгарии одобрило финансовую помощь Украине в размере 60 тысяч евро.
Об этом сообщает BNR.
Денежные средства пойдут на участие в 4-летней программе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Общая стоимость мер, включенных в программу, составляет 16,5 миллиона евро.
Болгарская оппозиция выступала против оказания помощи Украине, поскольку "это нанесло бы вред нашим соотечественникам в западных пригородах".
"Поскольку средства на проекты в Украине не собираются по той простой причине, что на территории страны сейчас ведутся боевые действия, эти 60 000 евро берутся из Босилеграда и других болгарских общин и передаются Украине, чтобы болгарское государство могло подтянуться по одному параметру, чтобы стать членом ОЭСР", — заявил депутат Павел Митова из "Есть такой народ".
Отметим, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – межправительственная экономическая организация, в которую входят 35 стран-членов, основана в 1961 году для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли.
Напомним, только за день до этого новый временный исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине.
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