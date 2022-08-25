Болгария отказала РФ в экстрадиции россиянина, сжегшего свой паспорт в поддержку Украины

Мужчина сжег свой паспорт через несколько дней после вторжения РФ в Украину в знак протеста против войны. После этого от России поступил запрос в Болгарию об экстрадиции мужчины из-за расследования налогового мошенничества.

В Болгарии отказались выдавать России ее гражданина, который сжег свой паспорт в знак протеста против войны в Украине. РФ попросила экстрадировать Алексея Алчина, подозреваемого в неуплате налогов.

Впрочем, как пишет "Свободная Европа", апелляционный суд болгарского города Варны отказал в экстрадиции мужчины из-за возможного преследования его за политические взгляды. Ведь запрос от России пришел после того, как Алчин выступил против вторжения РФ в Украину и сжег свой паспорт через несколько дней после полномасштабного нападения РФ.

Защита Алчина заявила, что такие требования РФ являются политически мотивированными, поэтому апелляционный суд отменил предыдущее решение, которым россиянина все-таки должны были передать в РФ, и освободил из-под стражи.

Судьи считают, что существует риск ухудшения положения россиянина из-за его политических убеждений, а также нарушения его прав в случае его передачи российским властям.

"Сегодня Варненский апелляционный суд показал миру, что Болгария соблюдает европейские принципы прав человека, свободы и права на жизнь", — заявил Алексей Алчин.

Также он приветствовал украинский народ и пожелал Украине победы в войне.

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