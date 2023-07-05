Болгария поддержала вступление Украины в НАТО после войны

Без мира невозможно обеспечить безопасность Европы и Болгарии, считают в болгарском парламенте.

Во вторник, 4 июля, четыре парламентские группы болгарских депутатов подали совместный проект декларации о поддержке вступления Украины в НАТО после завершения войны против РФ.

Об этом сообщает информационное агентство BGNES.

Глава комитета по внешней политике Екатерина Захариева заявила, что Болгария всегда поддерживает политику открытых дверей военно-политического союза.

"После восстановления мира Украина должна стать членом НАТО. Надо иметь четкую перспективу для проведения реформ. Без мира невозможно обеспечить безопасность Европы и Болгарии", – заявила она.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Джо Байдена пригласить Украину в НАТО "уже сейчас".