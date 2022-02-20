Болгария подписала декларацию о европейской перспективе Украины — Кулеба

Соглашение было подписано на Мюнхенской конференции в Германии.
Болгария стала восьмой страной, подписавшей декларацию о европейской перспективе Украины.
Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, накануне во время Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
"С ним он подписал декларацию о поддержке Болгарией европейской перспективы Украины. Это уже восьмая такая декларация, то есть практически треть членов ЕС официально подтвердили европейскую перспективу Украины", — сообщил Кулеба.
Напомним, ранее декларацию о европейской перспективе Украины подписала Хорватия. В настоящее время идут переговоры о подписании соглашения и с Чехией.
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