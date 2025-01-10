Болгарский политик посягнул на часть Одесчины: Украина отреагировала

Лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов заявил о якобы "претензиях" его государства на часть Одесской области и нарвался на жесткую реакцию украинского посольства.

Свои заявления Костадинов и посольство Украины в Болгарии опубликовали в Facebook.

Костадинов написал в Сети, что "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)", поэтому якобы "нет ничего логичнее, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

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"Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", – высказался пророссийский политик.

На призывы Костадинова присоединить "Южную Бессарабию" к Болгарии отреагировало посольство Украины. Там призвали руководство государства осудить высказывание политика, "подстрекающего к разрушению норм международного права, искажающего исторические факты и поощряющего передел границ в Европе".

В украинском дипведомстве подчеркнули, что "высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля".

К слову, летом 2024 года президент Болгарии Румен Радев раскритиковал инициативу по разрешению для Украины на удары по территории России западным вооружением.

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