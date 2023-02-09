Болгарский президент заявил, что не поддержит ядерные санкции против агрессора России

Болгарский президент Румэн Радев заявил, что его страна не поддержит санкции против российского ядерного топлива. Мол, такие действия напрямую повлияют на атомную энергетику Болгарии.

Об этом он сказал на полях саммита ЕС 9 февраля, сообщает Euractiv.

По его словам, София рассматривает разные сферы, где возможно ввести ограничения против агрессорки России. Впрочем, вместе с тем, заботится о собственных интересах.

"Болгария не может принять санкции в отношении ядерной энергетики, потому что они напрямую повлияют на нашу ядерную энергетику. Это нельзя допустить. Мы рассматриваем все возможные сферы, где возможны дальнейшие санкции. Но там, где на карту поставлены наши интересы, как в ядерной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", — подчеркнул Румен Радев.

Отвечая на вопрос, наложит ли Болгария вето на санкции в этой сфере, подтвердил возможность: "Если потребуется, мы наложим вето, да".

Напомним, Румен Радев заявил, что отправка оружия в Украину похожа на "тушение пожара бензином". Также он призвал к миру между Украиной и РФ и подчеркнул, что София будет в дальнейшем поддерживать украинский народ.

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