Больница оцеплена израильскими танками: что происходит в секторе Газа

Мустафа аль-Кахлут, возглавляющий больницу "Аль-Наср" и педиатрическую больницу "Аль-Рантиси" на севере Газы, сообщил CNN, что они были оцеплены, и попросил Красный Крест помочь в эвакуации.

"Мы полностью оцеплены, возле больницы стоят танки, и мы не можем уйти", — сказал аль-Калут.

Больничный комплекс находится недалеко от района Шейх Радван и лагеря Аль-Шати, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС отдельно сообщали о наземных боях. "У нас нет электричества, нет кислорода для пациентов, у нас нет лекарств и воды", — сказал аль-Кахлут.

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Его призыв прозвучал после того, как сообщили о протестах возле нескольких других больниц на севере Газы, включая больницу Аль-Шифа в городе Газа, крупнейшее медицинское учреждение на территории.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что Аль-Шифа «подвергается бомбардировке», добавив, что 20 больниц в секторе Газа «не работают».

Отвечая на вопрос о потенциальном израильском авиаударе по больнице Аль-Шифа, спикер ВОЗ Маргарет Гаррис сказала на брифинге: «Я не знаю подробностей относительно Аль-Шифа, но мы знаем, что они подвергаются бомбардировке».

Напомним, что ранее израильские военные заявили, что причиной удара по больнице Аль-Шифа стал упавший с осечкой снаряд, выпущенный с территории сектора Газа.

«Раньше сегодня ЦАХАЛ получил сообщение о метком ударе по больнице Шифа в городе Газа. Управляемый ХАМАС медийный офис в секторе Газа немедленно заявил, что это был удар, нанесенный ЦАХАЛом», — сказал спикер ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт в заявлении, посланном журналистам.

Армия обороны Израиля заявила, что проверка ее операционных систем показала, что "снаряд, запущенный террористическими организациями внутри сектора Газа, попал в больницу Шифа".

Далее Гехт заявил, что снаряд был нацелен на «войска ЦАХАЛа, действовавших поблизости».

Непонятно, что именно атаковало больницу, но на соответствующих видео видны раненые люди, лежащие на земле открытой клиники.

Добавим, что также считается, что террористическая организация ХАМАС разместила свой командный центр под функционирующей до сих пор больницей Аль-Шифа.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль впервые объявил гуманитарную паузу в Газе.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.

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