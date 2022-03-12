Больно будет тем людям, которые подумали, что могут создать "ХНР" – Верещук

Больно будет тем людям, которые подумали, что могут создать "ХНР" – Верещук

Это не 2014 год и Украина будет действовать, исходя из приобретенного опыта, подчеркнула она.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что херсонцы понимают – российские оккупационные войска захватили территорию и временно пытаются установить свой политический порядок.

Об этом Верещук сказала в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

"Это не 2014 год. Мы будем действовать, имея опыт. И, поверьте, больно будет тем людям, которые подумали, что могут создать "ХНР", или еще какую-нибудь "НР" у нас на территории Украинского государства!", — подчеркнула вице-премьер.

"Областной совет, собравшись сегодня, проголосовал за то, чтобы оставаться в составе Украины. И Херсон, и Херсонская область – это Украина", – добавила Верещук.

"Мы, как власть, приложим максимум усилий, чтобы никаких "ХНР" и других "НР" никогда не появилось на карте Украины", - подчеркнула чиновница.

Напомним, 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой".

Однако Херсонский облсовет вечером собрался на экстренное заседание и своими голосами отверг идею создания "ХНР".

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что депутаты областного совета утвердили принадлежность Херсонской области к Украине и исключили образование любых республик.

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