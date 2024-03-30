"Большая чистка" у Зеленского: кого президент может уволить следующим

Источники "Украинской правды" предполагают, что состоится политическая рокировка между Офисом президента и МИД.

В ближайшее время еще один заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, курирующий вопросы внешней политики, может лишиться своего поста. На его место президент Зеленский якобы готовится назначить действующего заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников УП, у Точицкого давно сложились хорошие отношения с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком.

В частности, президент публично называл замглавы МИД представителем своей "сильной дипломатической команды" на пресс-конференции в декабре прошлого года.

Кроме того, Николай Точицкий был одногруппником главы ОП Андрея Ермака в Институте международных отношений.

Источники издания предполагают, что состоится политическая рокировка — уволенного Андрея Сибигу назначат на вакантную должность замминистра иностранных дел.

Напомним, Владимир Зеленский устроил "чистку" в СНБО и Офисе президента. В частности, президент уволил Алексея Данилова, двух заместителей руководителя ОП и своего первого помощника Сергея Шефира.

Читайте также: