"Большая фабрика по производству понтов на экспорт": Подоляк – о природе современной России

Михаил Подоляк отметил, что вся российская политика отталкивается от одной известной установки – "у страха глаза велики".

Постсоветская Россия путинской эпохи – большая фабрика по производству понтов на экспорт для гиперкомпенсации собственных комплексов.

Такое мнение высказал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк и объяснил, почему он так считает.

"Почему оценки западных "советологов" и "кремленологов" часто настолько расходятся с украинскими? Почему украинцы постоянно настолько уверены в своих заявлениях и действиях? Причина в том же, почему на самом деле провалились выводы ключевых разведок мира о "падении Киева за три дня". В русском языке есть такое слово - "понты". Украинцы знают природу сегодняшней России лучше многих. А именно: постсоветская Россия путинской эпохи - это крупная фабрика по производству понтов на экспорт для гиперкомпенсации собственных комплексов. В то же время многие западные коллеги продолжают оценивать Россию как уменьшенный Советский Союз и размышлять категориями времен Холодной войны (более того, они имеют эмоциональную память жизни в те времена). Следовательно, они обречены постоянно удивляться несоответствию прогнозов", — написал он.

Подоляк напомнил, что вся российская политика отталкивается от одной известной установки – "в страха глаза велики".

"Не покупайте российских "понтов". За ними ничего нет. Доказано крейсером "Москва", системами ПВО С-400 "Триумф" и "гиперзвуковыми" ракетами "Кинжал"", — подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Напомним, в результате удара по штабу Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров.

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