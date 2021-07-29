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"Большая стройка": крупнейший в Украине спортивный кластер займет 22 га на столичном ВДНГ

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"Большая стройка": крупнейший в Украине спортивный кластер займет 22 га на столичном ВДНГ

Крупнейший в Украине спортивный кластер, который начали создавать на ВДНХ в Киеве в рамках программ Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина", будет занимать площадь в 22 гектара.

Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

По его словам, уже в этом году проект будет реализован на 11 га.

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"Тот случай, когда сам не могу дождаться, когда будет сдан этот объект. Сегодня состоялась презентация концепции этого масштабного объекта. Концепцию разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом", - написал Тимошенко.

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Согласно концепции, в состав спортивного кластера войдут: беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом. Здесь будут оборудованы зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк и многое другое.

Планируется, что первых посетителей уже этим летом начнет принимать открытая зона урбан-парка.

"Планируете ходить? – спрашивает замглавы ОП. - А как же не ходить... Особенно молодежи. Пространство урбан-парка будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, реализации спортивных проектов и медийных мероприятий".

Отдельной немаловажной частью урбан-парка будет выступать Street Culture Hub. Это будет местом объединения сообществ уличных культур из разных городов Украины, где также будут выступать известные атлеты и артисты.

Все объекты спортивного кластера на ВДНГ будут безбарьерными.

"В дальнейшем президент ставит задачу создавать такие крутые спортивные объекты в каждой области. Спорт и здоровье становятся новым трендом в Украине", - написал Тимошенко.

Напомним, ранее, объявляя о старте проекта "Здоровая Украина", Кирилл Тимошенко сообщил, что по средней продолжительности жизни украинцы сегодня находятся на 115-м месте в мире. На исправление этой ситуации и направлена реализация программы.

Дата публикации
Просмотры
153
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