"Большая стройка" по-американски одобрена: Байден подписал закон об инфраструктуре США на более чем $1 трлн

"Большая стройка" по-американски одобрена: Байден подписал закон об инфраструктуре США на более чем $1 трлн

Закон обеспечивает инвестирование в строительство мостов, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение $1,2 трлн на инфраструктуру.

Об этом пишет Интерфакс.

Ранее законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США, а ранее за его принятие законопроекта проголосовал Сенат.

Закон обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.

Одобрению документа в Конгрессе предшествовали длившиеся несколько месяцев переговоры между Демократической и Республиканской партиями. Демократы пытались добиться одобрения законопроекта об инфраструктуре более чем на $1 трлн. Лидеры партии сумели сделать это, но лишь благодаря поддержке 13 представителей Республиканской партии, в то время как шесть демократов проголосовали против из-за недовольства задержкой с принятием более крупного законопроекта о расходах.

Его принятие считается победой Белого дома, которому удалось привести оппонентов внутри партии к компромиссу, а также договориться с частью республиканцев.

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