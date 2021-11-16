"Большая стройка" по-американски одобрена: Байден подписал закон об инфраструктуре США на более чем $1 трлн

Закон обеспечивает инвестирование в строительство мостов, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.
Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение $1,2 трлн на инфраструктуру.
Об этом пишет Интерфакс.
Ранее законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США, а ранее за его принятие законопроекта проголосовал Сенат.
Закон обеспечивает инвестирование в строительство дорог и мостов, в чистую питьевую воду, электросети, высокоскоростной интернет, а также в хорошую оплату работы в профсоюзах.
Одобрению документа в Конгрессе предшествовали длившиеся несколько месяцев переговоры между Демократической и Республиканской партиями. Демократы пытались добиться одобрения законопроекта об инфраструктуре более чем на $1 трлн. Лидеры партии сумели сделать это, но лишь благодаря поддержке 13 представителей Республиканской партии, в то время как шесть демократов проголосовали против из-за недовольства задержкой с принятием более крупного законопроекта о расходах.
Его принятие считается победой Белого дома, которому удалось привести оппонентов внутри партии к компромиссу, а также договориться с частью республиканцев.