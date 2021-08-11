"Большая стройка" по американски: Сенат одобрил финансирование крупного инфраструктурного законопроекта

Благодаря ему будут профинансированы дороги, мосты, железнодорожная сеть и электросети.

Сенат одобрил инфраструктурный законопроект в размере 1,2 трлн долларов США

Об этом информирует Associated Press.

"Сегодня мы доказали, что демократия все еще может работать", — заявил президент США Джо Байден.

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"Мы все еще можем собраться вместе, чтобы сделать большие вещи, важные вещи для американского народа", — заметил он.

Подавляющее число голосов в законодательном органе проголосовало за законопроект, благодаря которому будут профинансированы дороги, мосты, железнодорожная сеть и электросети.

Также президент США Джо Байден рассказал, что он станет первым человеком, который сядет за руль электрического Chevrolet Corvette.

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