"Большая стройка" по американски: Сенат одобрил финансирование крупного инфраструктурного законопроекта

Благодаря ему будут профинансированы дороги, мосты, железнодорожная сеть и электросети.
Сенат одобрил инфраструктурный законопроект в размере 1,2 трлн долларов США
Об этом информирует Associated Press.
"Сегодня мы доказали, что демократия все еще может работать", — заявил президент США Джо Байден.
"Мы все еще можем собраться вместе, чтобы сделать большие вещи, важные вещи для американского народа", — заметил он.
Подавляющее число голосов в законодательном органе проголосовало за законопроект, благодаря которому будут профинансированы дороги, мосты, железнодорожная сеть и электросети.
Также президент США Джо Байден рассказал, что он станет первым человеком, который сядет за руль электрического Chevrolet Corvette.