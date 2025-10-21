- Дата публикации
"Большая цена": Трамп о последствиях в случае провала переговоров между Украиной и РФ
Трамп угрожает «серьезными последствиями», если Киев и Москва не договорятся. Однако не уточняет, кому именно.
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если достичь соглашения между Россией и Украиной о завершении войны не удастся, «последствия будут серьезными».
Об этом глава Белого дома сказал на брифинге с премьер-министром Австралии, передает «Радио Свобода».
«Мы пытаемся добиться соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — сказал Трамп, не уточняя, о ком именно идет речь и подразумевает ли он Россию, а не Украину.
На вопрос журналистки, почему США не прилагают усилия военной победы Украины, Трамп ответил: «Все сложнее, чем вы считаете».
Напомним, Дональд Трамп дал новый ответ, сможет ли Украина выиграть войну. и подтвердил, что говорил с Путиным об ударах по Украине.