Больше чем за Олимпийские игры: Кулеба рассказал о соревнованиях стран за право провести встречу Зеленского с Путиным

Точного места встречи президентов министр не назвал.
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас проходят почти соревнования разных государств за то, чтобы принять у себя предстоящую встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Об этом министр рассказал в интервью "Украинской правде".
Кулеба не дал прямого ответа на вопрос о том, где может состояться встреча Путина и Зеленского? Просто улыбнулся и сказал: "Уже конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу".
"Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более ожесточенное, чем соревнование за право проведения Олимпийских игр", – добавил глава МИД Украины.
Напомним, Кулеба также сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любое время, "хоть завтра".
Накануне советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинский лидер и глава Кремля могут встретиться в ближайшие недели – как только делегации обоих государств завершат работу над мирным соглашением.
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