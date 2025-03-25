"Больше не дураки": Хегсет стал объектом насмешек после инцидента с журналистом в тайном чате

Журналист узнал о военных планах США из-за ошибки чиновников. Это произошло после заявлений Хегсета о том, что "мы больше не выглядим дураками".

Министр обороны США Пит Хегсет столкнулся с насмешками после появления информации о том, что он был частью группы официальных лиц президента, которые посылали текстовые сообщения о военных планах в групповой чат, в котором ошибочно присутствовал журналист. Это произошло лишь спустя несколько дней после того, как Хегсет похвастался, что Америка больше "не выглядит глупой".

Об этом пишет Huffpost.

Законодатели-демократы быстро осудили инцидент с присутствием журналиста в чате как "вопиющее" нарушение безопасности. В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего об этом не знает".

Еще более неудобен тот факт, что этот инцидент произошел после того, как 21 марта Хегсет приветствовал профессионализм администрации Трампа при заключении контракта с компанией Boeing на создание истребителя нового поколения.

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На брифинге с журналистами министр обороны похвалил действующего президента за отмену решения администрации президента США Джо Байдена о сокращении программы.

"При предыдущей администрации мы выглядели дураками. Больше нет", – сказал Хегсет.

Напомним, 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что советник по национальной безопасности Майкл Уолтц ошибочно добавил его в чат в Signal, где обсуждались детали авиаударов в Йемену вместе с другими очень щепетильными вопросами нацбезопасности. По словам Голдберга, именно Хегсет прислал группе "точную информацию о пакетах оружия, целях и времени" американских ударов по Йемену, которые должны были состояться через несколько часов.