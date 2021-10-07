Больше не спикер: Рада уволила Разумкова с должности председателя парламента

Больше не спикер: Рада уволила Разумкова с должности председателя парламента

Разумков был 14-м спикером парламента с 29 августа 2019 года.

Верховная Рада поддержала отзыв с должности председателя украинского парламента Дмитрия Разумкова.

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"За" проголосовало 284 нардепа.

Стоит отметить, что уже завтра, 8 октября, назначить спикером могут, скорее всего, его первого заместителя Руслана Стефанчука.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамии о подписных листах об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента. А 4 октября Рада запустила процедуру отзыва Разумкова с должности.

Дмитрий Разумков родился 8 октября 1983 года в городе Бердичев, Житомирская область. При избрании председателем парламента в 2019 году получил самую большую за время существования Верховной Рады Украины поддержку народных депутатов: за его кандидатуру проголосовало 382 парламентария. С 27 мая по 10 ноября 2019 года Разумков был председателем партии "Слуга народа".

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