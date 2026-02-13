Что с гарантиями безопасности для Украины: в МИДе заявили, что это больше не "заверения"

Флаги США и Украины / © Associated Press

Украина и США практически завершили работу над соглашением о гарантиях безопасности для Киева. Новый документ будет в корне отличаться от печально известного Будапештского меморандума.

Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает «24 Канал».

Представитель МИД прокомментировал, на каком этапе сейчас находится процесс согласования гарантий безопасности для Украины со стороны США.

«Как уже отмечал президент, гарантии безопасности практически готовы к подписанию. Мы благодарны Соединенным Штатам за серьезный подход к этому разговору. Впервые за годы независимости речь идет именно о гарантиях безопасности, которые будут подлежать ратификации в Конгрессе, а не о так называемых «заверениях» вроде тех, что были в Будапештском меморандуме. То есть речь о серьезных обязывающих юридических конструкциях«, — рассказал Тихий.

Он напомнил, что министр иностранных дел Андрей Сибига неоднократно подчеркивал: перед завершением мирного процесса Украина должна четко осознавать все параметры будущих гарантий безопасности. По его словам, государство должно быть убеждено, что достигнутый мир действительно будет надежно обеспечен.

Гарантии безопасности для Украины от США — что известно

Напомним, 25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что двустороннее соглашение по безопасности с США готово на 100%. Сейчас Киев ожидает от партнеров согласования даты и места подписания, после чего документ должны ратифицировать Конгресс и Верховная Рада. По словам главы государства, эти гарантии вместе с членством в ЕС и «Коалицией желающих» помогут приблизить окончание войны и обезопасить Европу.

Заметим, 10 февраля постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашение по безопасности с Украиной подпишут только тогда, когда это будет способствовать мирному процессу. Несмотря на полную техническую готовность документа, Вашингтон связывает подписание с тактическими соображениями и прогрессом в переговорах. По словам дипломата, стороны близки к миру как никогда, а главным нерешенным вопросом остаются территории.