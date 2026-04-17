"Больше никто не смеется": Трамп сделал заявление о США после разблокирования Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп

После разблокированием Ормузского пролива президент США Дональд Трамп объявил о кардинальных изменениях в восприятии его страны на мировой арене. По словам политика, США избавились от статуса посмешища и стали самой «горячей» страной.

Об этом американский президент написал в соцсети Truth Social.

"США сейчас — самая «горячая» страна в мире. Еще совсем недавно, при Сонном Джо Байдене, она была мертвой, над ней смеялись во всем мире!!! Но больше нет — никто не смеется!!! Президент ДДжТ», — говорится в заявлении Трампа.

Сообщение Дональда Трампа

Напомним, накануне Трамп заявил о приближении исторического соглашения с Ираном, по которому Тегеран якобы согласился отказаться от ядерного оружия на ближайшие 20 лет и передать США запасы обогащенного урана. Трамп также предположил возможность продления режима прекращения огня, срок которого истекает на следующей неделе, и выразил готовность лично приехать для подписания финального документа.

Также 16 апреля Трамп объявил о перемирии между Ливаном и Израилем.

А 17 апреля Иран официально объявил о полном открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на период действия режима прекращения огня в Ливане. По словам главы МИД Ирана Сеида Аббаса Арагчи, движение разрешено по согласованным маршрутам, определенным профильной национальной организацией. Это решение стало прямым следствием договоренностей о деэскалации в регионе.