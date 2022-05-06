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"Больше ракет полетит в Украину?" Кулеба заявил, что не хочет преувеличивать значение 9 мая

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"Больше ракет полетит в Украину?" Кулеба заявил, что не хочет преувеличивать значение 9 мая

Associated Press

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что еще с 23 февраля Украина готова к разным сценариям, комментируя угрожающие действия России на 9 мая.

С точки зрения пропаганды президент РФ Владимир Путин на 9 мая объявит что-то грандиозное, в то же время заявил Кулеба.

Об этом министр сказал на брифинге с коллегами из стран Балтии 6 мая.

По мнению главы МИД Украины, не следует преувеличивать значение 9 мая.

"Что хуже может случиться? Больше ракет полетит в Украину? Они это могут сделать и не на 9 мая. Больше российских войск бросят? Так это тоже может произойти каждый день. С 23 февраля мы готовы к разным сценариям, я бы не хотел преувеличивать значение 9 мая. Каждый день что-то может измениться", — рассказал Кулеба.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия 9 мая намерена официально объявить Украине войну.

А по мнению украинской разведки, в этот день в РФ объявят мобилизацию.

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