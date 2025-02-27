Бен Уоллес подчеркнул, что президент США должен требовать репараций от России, а не от Украины.

Соглашением о полезных ископаемых президент США Дональд Трамп хочет показать своему электорату, что получил репарации за помощь Украине. Больше всего ему в этом советует американский пропагандист Такер Карлсон.

Такое мнение экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал в эфире СNN.

Уоллес акцентировал, что исторически, репарации платит агрессор, а не защищающийся.

"Думаю, Трамп хочет сказать своему электорату, что я победил, у меня есть репарации, я вернул наши деньги. Он должен требовать от России репараций. Человек, который развязывает войну и наносит вред, – это на самом деле Россия. Исторически, репарации платит агрессор, а не защищающийся", – высказался экс-министр.

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По его словам, самым большим советчиком Трампа является Карлсон.

"Я слышу, что больше всего ему (Трампу – ред.) советует болван Такер Карлсон, который, по сути, придумывает это по ходу дела. Даже Путин раздавил Такера Карлсона, и он закончил тем, что толкал тележку для покупок, сравнивая цены (в США и России – ред.)", – заявил Уоллес.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США готовятся к подписанию предварительного соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.