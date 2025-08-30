Больше всего в жизни любил Украину: Ирина Геращенко сделала заявление об убийстве Андрея Парубия

Ирина Геращенко и Андрей Парубий / © УНІАН

В «Европейской Солидарности» заявили о ярости и ненависти из-за убийства во Львове бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Его коллега по партии Ирина Геращенко связывает преступление с его государственной проукраинской позицией.

Об этом сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде IX созыва Ирина Геращенко написала в Facebook.

Народная депутат назвала убийство Парубия террором.

«К сожалению, это правда. Наша команда в шоке. Это террор. Наш друг, коллега, брат, Андрей Парубий расстрелян во Львове. У меня нет слов. Перехватывает горло от ярости и ненависти к врагу», — написала она.

Депутат отметила, что Андрей Парубий был одним из государствотворцев современной Украины, участник Оранжевого Майдана и Революции Достоинства, он создавал отряды самообороны, а в марте 2014 года новую украинскую Гвардию, Армию, Силы обороны.

«Андрей был нашим коллегой и другом, надежным товарищем, он был принципиальным и порядочным, патриотичным, умным. Прекрасным председателем ВР, с которым честь была работать рядом в президиуме. Он всегда защищал субъектность и авторитет Верховной Рады», — написала она.

Геращенко подчеркнула, что «Европейская Солидарность» требует немедленного, тщательного и прозрачного расследования. Она считает, что за убийством может стоять Россия и ее пятая колонна.

«Мы связываем это убийство с его государственной проукраинской позицией и считаем, что за этим жестким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — российская федерация и ее 5 колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из чиновников современной Украины», — отметила депутат.

Ирина Геращенко рассказала, что Андрей очень нежно любил свою семью, отца, жену, дочь, которую ласково называл «моя доченька».

«Больше всего в жизни Андрей любил Украину. После полномасштабного вторжения он делал все для помощи и поддержки ВСУ, работая в профильном комитете по национальной безопасности, помогая конкретным подразделениям, где служат его побратимы. У Андрея был несомненный авторитет в нашей команде. Каждый день он не уставал повторять — мы должны сохранить Украину. Украина — превыше всего! Требуем найти убийцу. Андрей, светлая вечная память… Мы, наша команда, пока отказываемся в это верить и у нас перехватывает дыхание от ужаса…» — написала Геращенко.

Напомним, 30 августа во Львове произошла стрельба во время которой убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.