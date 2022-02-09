Больше всего заработал Порошенко: самые богатые и "бедные" лидеры партий в январе — список

Наибольшую зарплату в январе получил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко – 33,5 тысяч гривен.
Народные депутаты, которые в январе 2022 года работали всего 1 неделю, получили больше, чем в среднем зарабатывают украинцы за месяц.
О зарплатах политиков сообщили в Аппарате Верховной Рады в ответе на запрос 24 канала.
Согласно полученной информации, наибольшую заработную плату получил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко — 33,5 тысяч гривен, наименьшую — член от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко — 19,5 тысячи.
Сколько получили лидеры фракций в январе
- Давид Арахамия от "Слуги народа" – около 22 тысяч гривен;
- Юрий Бойко от "ОПЗЖ" – 19,5 тысяч;
- Артур Герасимов из "Европейской Солидарности" – почти 25 тысяч;
- Ирина Геращенко от "ЕС" – 29,7 тысячи;
- Виктор Медведчук от "ОПЗЖ" – 24,6 тысяч;
- Вадим Рабинович от "ОПЗЖ" – 24,2 тысячи;
- Юлия Тимошенко от "Батькивщины" – почти 30 тысяч;
- Елена Шуляк от "Слуги народа" – 25,5 тысяч;
- Александра Устинова от "Голоса" – 24 тысячи.
Следует отметить, что после недели работы народные депутаты ушли на карантин из-за вспышки коронавируса.
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