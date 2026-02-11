Валерий Чалый / © Голос Америки

Реклама

Намерение изменить правила международной политики сейчас демонстрируют прежде всего крупные страны, и этот процесс уже чреват для мировой системы безопасности.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

«Есть сейчас намерения изменить правила международной политики, прежде всего, большими странами. Начала это Россия. Я не считаю ее большой страной, но в момент, когда начиналось вторжение в Украину в 2014 году, это было так», — отметил Чалый.

Реклама

Он пояснил, что тогда у РФ были значительные экономические и военные ресурсы.

«Даже по экономике — два огромных фонда, поставка энергоресурсов и накопление вооружений. То есть Россия в 2014 году была действительно мощной. И вы знаете, что Путин по-прежнему сожалеет, что не начал вторжение раньше», — сказал дипломат.

По словам Чалого, к этой логике впоследствии присоединились и другие государства.

«Далее США, к сожалению, при Дональде Трампе — уже 47-м президенте, не 45-м. Фактически Соединенные Штаты начали играть в ту же игру. Право больших даже на аннексию», — подчеркнул он.

Реклама

Чалый обратил внимание на заявления, касающиеся суверенных территорий других стран.

«Были прямые заявления Дональда Трампа о посягательствах на другие страны, в том числе и на юридически принадлежащую Дании Гренландию. Вопрос непростой, но такие заявления прозвучали», — заметил он.

По его словам, подобную риторику сейчас демонстрирует и руководство Китая.

«Это уже подхвачено. И на словах то же сейчас делает лидер Китая Си Цзиньпин. Он также говорит о таком праве», — сказал Чалый.

Реклама

В то же время дипломат подчеркнул, что пока неясно, когда именно мир может официально зафиксировать изменение правил или полный демонтаж международного права.

«Теперь есть один очень важный момент. Когда в мире можно зафиксировать изменение правил или вообще разрушение всей международной правовой системы? Это произойдет, когда одна из жертв такой политики признает это юридически», — пояснил он.

Чалый подчеркнул, что сейчас именно Украину пытаются поставить перед таким выбором.

«Сейчас фактически Украину принуждают юридически, на правовой основе признать новые мировые правила. И это самая большая проблема для нас, потому что наша война находится на переломном этапе всей системы», — отметил дипломат.

Реклама

В то же время, он выразил осторожный оптимизм.

«Я смотрю на это более оптимистично. Я не считаю, что международные системы рушатся за один день. Это может длиться столетиями. Украине, как и многим странам мира, выгодно, чтобы международная правовая система не рухнула», — сказал Чалый.

По его мнению, ключевая задача для Украины — выдержать принципиальную позицию.

«Ключевой вопрос для нас — выдержать, если говорить о переговорах, формуле, которая базируется на международном праве и правилах. И ни в коем случае нельзя принимать давление, чтобы юридически закрепить оккупацию или аннексию, чего хочет Россия», — подытожил он.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резонансным заявлением, предупредив о риске полного исчезновения Европы как геополитического игрока.

Мы ранее информировали, что в МИД РФ заявили, что любое мирное урегулирование войны против Украины, по версии Москвы, должно предусматривать гарантии безопасности для России.