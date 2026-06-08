Большие изменения в Кремле: Портников рассказал, что Путин больше не держит удар

Путин / © Associated Press

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Реакция диктатора Путина на письмо президента Украины Владимира Зеленского стала показательной и свидетельствует о более глубоких процессах, происходящих внутри России.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников, обратив внимание, что глава Кремля впервые за долгое время начал публично оправдываться и отвечать на личные выпады.

По его словам, появление истории с письмом Зеленского фактически изменило информационную повестку дня во время выступления Путина перед журналистами.

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«Как раз во время выступления кремлевского руководителя перед журналистами появилась история о письме Зеленского Путину. И фактически это и перебило Путину всю повестку дня.

Потому что большинство информационных агентств и изданий вместо того, чтобы комментировать тезисы Путина, комментировали письмо Зеленского.

А на следующий день Путин еще и усугубил свою ситуацию, и это меня несколько удивило. Потому что мне кажется, что Путин как-то изменился в последнее время, он стал на письмо Зеленского обиженно отвечать», — отметил Виталий Портников.

Журналист подчеркнул, что ранее диктатор Путин, по его наблюдениям, не стал бы реагировать на подобные заявления украинского президента.

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По словам Портникова, логичным для многолетнего хозяина Кремля было бы полное демонстративное безразличие к подобным обращениям, особенно учитывая его политический статус и влияние.

«Тот Путин, за которым я следил многие десятилетия, должен, в принципе, не заметить оскорбляющее его письмо какого-то Зеленского, говорит ему о его возрасте, пугает потерей власти. И почему Путин, этот железный император на железном троне, должен вообще это интересовать? Тем более что Путин видит, как все вокруг комментируют это письмо и без него. И совершенно очевидно — если он сам присоединится к этим комментаторам, то создаст еще большую аудиторию этому письму, ведь все будут видеть, что Путин отвечает Зеленскому, он не удержался», — объяснил телеведущий.

По мнению Портникова, такое поведение может свидетельствовать о том, что глава Кремля уже не способен столь же уверенно реагировать на политические удары, как раньше.

«И я считаю, что это признак того, что Путин больше не умеет держать удар.

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Конечно, он может отыграться — сделать еще какую-нибудь ракетную атаку на Киев, Днепр, Одессу. По жестокости, я думаю, он будет оставаться таким, каким был с юности до последнего своего дня.

А вот по образам — он уже не тот, совсем не тот. Продолжая мнение Зеленского: даются в знаки стрессы последних лет. Я даже не говорю о возрасте, а именно стрессе последних лет.

Путин начал защищаться, он президент Российской Федерации, то есть фактически хозяин всей этой части мира начал защищаться от оценок кого? — президента Украины», — прокомментировал телеведущий.

Портников также считает, что именно письмо Зеленского стало одним из наиболее обсуждаемых событий Петербургского международного экономического форума и изменило его информационный контекст.

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По его словам, этот эпизод стал показательным свидетельством внутренних изменений, происходящих как в российских властях, так и в самом Кремле.

«Зеленскому „бурлескному документу“ удалось изменить Путину повестку дня, и это феномен этого петербургского международного экономического форума.

И если бы письма Зеленского не было, то его нужно было бы придумать, чтобы мы с вами убедились, какие глубокие, серьезные изменения происходят в России», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что в России усиливается общественная усталость от войны против Украины, а официальная пропаганда все чаще теряет доверие граждан.

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Мы ранее информировали, что отказ диктатора Путина от личных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом.

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