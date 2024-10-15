Большие районные котельные Одессы начнут отопительный сезон без генераторов

Большие районные котельные в Одессе начнут отопительный сезон без генераторов и могут остановиться в случае блекаута. Такая ситуация реальна из-за того, что газопоршневые когенерационные машины, которые должны были быть установлены, до сих пор не прибыли в город.

Об этом сообщила заместитель мэра Одессы Анна Позднякова.

По ее словам, все малые котельные имеют генераторы мощностью в 1 мегаватт и в случае обесточивания электросети продолжат работать. А вот относительно девяти больших котельных, то здесь ситуация сложная. Еще в 2023 году город заключил меморандум и принял участие в программе ООН UNDP, согласно которой правительство Японии финансирует производство гозопоршневых когенерационных машин, фактически мини-электростанций, производящих электроэнергию, сжигая природный газ. А как побочный продукт – вырабатывают тепловую энергию.

«Процедура не так быстра. Почти год шло согласование проекта и соответствующие тендерные процедуры. Затем заключали контракт с изготовителем оборудования. Срок изготовления такой машины – 8-10 месяцев. А нам их нужно девять. К тому же нужно время, чтобы провести пусконаладочные работы. Проводятся они согласно контракту специалистами компании-производителя. Это обеспечивает гарантийное обслуживание машины. К сожалению, все затягивается, но не по нашей вине» – заявила Позднякова».

Между тем, мэр Геннадий Труханов до сих пор не подписал распоряжение о готовящемся отопительном сезоне и на одиннадцать дней уехал во Францию, чтобы принять участие в медицинской конференции Fast-Track Cities.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера в области ситуация лучше, но подготовку к отопительному сезону приходится рулить в ручном режиме.

«Что-то предусмотреть сегодня невозможно, однако все стабилизационные моменты отработаны, проверяются каждый день, провели ряд совещаний, не просто поговорит, а с конкретикой, было ряд поручений по проверке, потому что на слово никому не доверяю. Чтобы действительно были запчасти, топливо и чтобы оно не просто было, а работало», — отметил глава ОВА.