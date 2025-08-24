Большинство американцев испытывают сильные эмоции относительно Трампа: в основном отрицательные

Дональд Трамп / © Associated Press

Американское общество все больше поляризуется вокруг фигуры Дональда Трампа . Результаты исследования Economist /YouGov, проведенного 15–18 августа 2025 года, показали, что 70% граждан испытывают «сильные чувства» к действующему президенту, и большинство из них — отрицательные.

Согласно опросу, 47% американцев решительно высказались против Трампа, тогда как только 23% решительно поддержали его. Еще 27% остались на нейтральных позициях.

В партийном разрезе картина еще более выразительна: среди демократов 83% испытывают сильную неприязнь к Трампу, тогда как среди республиканцев 54% продолжают решительно его поддерживать. Это свидетельствует о глубокой политической поляризации в США.

Стоит отметить, что в начале президентства в январе 2025 года соотношение было почти равным: 36% решительных критиков против 34% убежденных сторонников. С тех пор количество отрицательных оценок выросло на 11 пунктов, в то время как число решительных симпатиков сократилось на 11 пунктов.

Таким образом, нынешний баланс - 47% "решительно против" против 23% "решительно" - указывает на существенное падение уровня поддержки Трампа среди американцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо ладят между собой».

Это заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована , потому что ее повестка дня «совершенно не готова».