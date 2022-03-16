Большинство нардепов, покинувших Украину – из фракции "ОПЗЖ"

Стефанчук предупредил об ответственности нардепов, которые по неизвестным ему причинам находятся за границей.

На сегодняшний день заграницей находятся 26 народных депутатов Украины, большинство из них – это члены фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

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"По состоянию на сегодняшнее утро, по той информации, которая есть у меня, 26 народных депутатов находятся за границей. Где-то 10 из них – это женщины-народные депутаты, которые были направлены мной в Парламентскую Ассамблею Совета Европы с тем, чтобы они отстояли это решение, которое Парламентская ассамблея вчера приняла (об исключении России из ПАСЕ – ред.)" – рассказал Стефанчук.

О причинах выезда за границы ряда других народных депутатов председателю парламента ничего не известно.

"Все остальные народные депутаты, скажем так, каторые проукраинские толка, работают в Верховной Раде. А есть и другие народные депутаты, которые выехали из Украины. Причины большинства мне пока не известны", — сказал Стефанчук.

Он уточнил, о депутатах какой фракции говорится: "Есть представители преимущественно одной фракции – это фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь". Они большинством находятся за границей. И о причинах их отъезда – я их не командировал".

По мнению спикера парламента, политическую ответственность за такой поступок нардепов должен наложить украинский народ на предстоящих выборах, однако "этим не ограничится".

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"Потому что те, кто совершал преступления против украинского народа, те, кто был коллаборантом, те, кто совершал государственную измену, – кроме политической ответственности обязательно понесут и юридическую ответственность", – подчеркнул Стефанчук.

Напомним, 15 марта стало известно, что работники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции "ОПЗЖ". У них нашли и изъяли разные виды оружия.