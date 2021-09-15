Большинство публикаций о главе НБУ Шевченко создан с целью его дискредитации — эксперт

Национальный банк Украины и его председатель Кирилл Шевченко стали мишенью для информационных атак.

Об этом заявил в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Он прокомментировал планы Нацбанка, изложенные заместителем председателя Совета НБУ Василий Фурман.

«Могу сказать одно: НБУ выбрал довольно перспективный план действий. Здесь и реформа корпоративного управления, и банковского контроля, и оптимизация структуры ... А все то, что происходит вокруг Нацбанка, уже не так приятно наблюдать», — пишет Быков.

Анализ инфопростори, по мнению эксперта, указывает на откровенную попытку дискредитировать главу НБУ.

«О Шевченко ни писали разве что он ест на завтрак суп из младенцев. Но большинство публикаций преследовали одну цель — дискредитировать главу НБУ», — отмечает эксперт.

В качестве примера Быков приводит июньскую публикацию в The Page.

«Мало того, что весь этот материал, мягко говоря, далек от термина« журналистское расследование». Так он еще поссорил команду издание. Ведь в каждом издании есть профессиональные журналисты, которые не будут пачкаться о откровенные фейки и выдумки. По ряду качество этого шок-контента, пожалуй, ни одно серьезное издание не ссылалось на материал», — констатирует Быков.

К информационной войны против Шевченко эксперт отнес и ситуацию с увольнением с НБУ Александра Бевза, какой пост об увольнении с обвинениями в адрес Шевченко выставил в FB раньше, чем написал заявление об отставке.

«Ведь поднять волну негатива важнее, чем соблюсти процедуры. Ведь заявление об увольнении не увидят тысячи журналистов», — пишет эксперт.

Быков отмечает, что на днях в НБУ обнаружили ряд фейковых аккаунтов Шевченко. Служба безопасности Нацбанка отреагировала оперативно, а разбираться с теми, кто создал эти аккаунты — дело киберполиции.

«Да, давление на главу НБУ был и в предыдущие годы, и это нормально. Такова обратная сторона медали. Ведь быть руководителем Нацбанка — это каждый день проявлять принципиальность и отстаивать независимость. И здесь уже не важно, что и кто говорит, здесь важно полагаться на факты и цифры», — завершает эксперт.

Ранее отмечалось, что надежная банковская системы Украины помогла поддержать финансовую стабильность во время коронакризы.

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