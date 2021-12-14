Большинство россиян назвали украинцев "братским народом", но не исключают войны с Украиной — опрос

Большинство россиян назвали украинцев "братским народом", но не исключают войны с Украиной — опрос

75% россиян не исключают, что напряженность на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну между Украиной и Россией.

Всероссийский центр изучения общественного мнения, который называют подконтрольным Кремлю, заявил, что больше половины россиян (52%) считают украинцев "братским народом".

Еще 31% относится к украинцам нейтрально, а 11 процентов респондентов считают, что Украина настроена к россиянам враждебно.

Другой соцопрос, проведенный "Левада-центром", свидетельствует, что 75% россиян не исключают возможность войны с Украиной. Об этом сообщает "Новая газета".

Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта между РФ и Украиной — США и другие страны НАТО. Лишь 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия. 3% назвали инициатором напряженности так называемые псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР".

Ранее сообщалось, что Госдума РФ лишила Татарстан президента.

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