Большинство россиян назвали украинцев "братским народом", но не исключают войны с Украиной — опрос

75% россиян не исключают, что напряженность на Донбассе может перерасти в полномасштабную войну между Украиной и Россией.
Всероссийский центр изучения общественного мнения, который называют подконтрольным Кремлю, заявил, что больше половины россиян (52%) считают украинцев "братским народом".
Еще 31% относится к украинцам нейтрально, а 11 процентов респондентов считают, что Украина настроена к россиянам враждебно.
Другой соцопрос, проведенный "Левада-центром", свидетельствует, что 75% россиян не исключают возможность войны с Украиной. Об этом сообщает "Новая газета".
Половина опрошенных уверена, что инициатор эскалации конфликта между РФ и Украиной — США и другие страны НАТО. Лишь 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет Россия. 3% назвали инициатором напряженности так называемые псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР".
Ранее сообщалось, что Госдума РФ лишила Татарстан президента.
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