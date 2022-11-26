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Большинство стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Большинство стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит

Фото: ТСН.ua

Дмитрий Кулеба рассказал, что поставка оружия от партнеров продолжается, в частности, они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью французскому изданию Le Parisien .

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", — отметил он.

Министр отметил, что у Президента Украины Владимира Зеленского сложились отличные отношения с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, тесный диалог продолжается и на уровне министров иностранных дел двух стран.

“Мы видим, что Париж стремится быстро решать проблемы, когда они возникают. Когда есть такое расположение, все можно преодолеть”, — подытожил он.

Дмитрий Кулеба рассказал, что поставка оружия от партнеров продолжается, в частности, они не только передают собственное вооружение, но и работают с третьими странами, покупая у них оборудование и поставляя его Украине.

"Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит", — отметил он.

Министр отметил, что у Президента Украины Владимира Зеленского сложились отличные отношения с Президентом Франции Эммануэлем Макроном, тесный диалог продолжается и на уровне министров иностранных дел двух стран.

Украина призывает союзников направить усилия на достижение цели победы и восстановления территориальной целостности нашего государства, которая вполне достижима.

«Несколько выдающихся генералов по Атлантике и Европе твердо верили, что России понадобится максимум неделю, чтобы оккупировать Киев и взять под контроль Украину в феврале. Поэтому, когда я слышу пессимистические оценки сегодня, я прошу всех направить свою энергию на то, чтобы способствовать победе, а не искать причины возможных неудач”, — отметил он.

Министр подчеркнул, что Украина ценит приверженность партнеров целям поддержки нашего государства и призывает уважать цену, которую платит украинский народ в борьбе за свою свободу против российской агрессии и оккупации.

Помощь США Украине

Ранее сообщалось, что Украина получит от Соединенных Штатов восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

Две системы ПВО NASAMS поступят в ближайшее время, еще шесть таких установок прибудут впоследствии.

В то же время, военные США будут осуществлять инспекции оружия в Украине, чтобы убедиться, что оружие используется должным образом.

В New York Times вышел материал, что Штаты "прочесывают" мир в поисках оружия российского и советского производства для Украины. В частности они обратили внимание на Кипр.

Также США выделили помощь для восстановления теплоинфраструктуры Украины на $55 млн. В пакете помощи — более 1600 генераторов, система очистки воды и другое оборудование, необходимое для обогрева.

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Дата публикации
Просмотры
5611
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