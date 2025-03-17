Большинство жителей США хотят, чтобы Белый дом поддерживал украинцев – сенатор

Республиканцы в Сенате штата Нью-Йорк, как и демократы, не согласны с политикой президента Дональда Трампа в отношении Украины

Сенатор штата Нью-Йорк, демократ Брэд Гойлман-Сигал убежден, что политика Белого дома США по поддержке Украины не отвечает ожиданиям большинства американцев.

Об этом пишет Укринформ.

"То, что мы видим в Белом доме, является полной противоположностью тому, что – как я считаю – большинство американцев хотели бы видеть по поддержке Украины", – отметил Гойлман-Сигал.

Республиканцы в Сенате штата Нью-Йорк, как и демократы, не согласны с ней.

"Это штат Нью-Йорк, и они с этим не согласны, – сказал политик. – Потому что так считают жители Нью-Йорка". По его словам, "то, что Трамп сделал, чтобы взорвать самоопределение украинского народа, противно, он, думаю, говорит сам за себя и от небольшой части американского населения".

Подавляющее большинство американцев знают, что Украина является "бастионом веры, свободы вероисповедания, слова и прав человека" и является важным партнером Америки в Европе, подчеркнул Гойлман-Сигал.

Ранее советник руководителя Офиса президента Александр Бевз заверил, что Украина не обсуждала с США вопросы территориальных уступок.

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