Большое интервью Зеленского NBC News: что говорил президент американцам

Украинский президент привлек внимание телезрителей в США к войне в Украине и напомнил о той помощи, на которую надеется украинский народ перед еще одной тяжелой зимой в условиях российских атак.

В воскресенье, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в интервью в программе Meet the Press на американском телеканале NBC News говорил о войне в Украине и на Ближнем Востоке, привлекая внимание телезрителей в США к роли России в обоих конфликтах, и напомнил об агрессивных намерениях Кремля, которые идут дальше украинских границ.

ТСН.ua собрал главные тезисы из разговора с украинским лидером.

О войне в Украине и ударах по России

Президент Зеленский подчеркнул, что не согласен с заявлениями о том, что война с Россией зашла в тупик.

"Они думали, что дадут нам мат, но этого не произошло. Я не считаю, что это патовая ситуация", — сказал он, отвергая недавние предположения американских военных, других союзников и даже главнокомандующего ВСУ о том, что война зашла в тупик.

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Зеленский отметил, что Украина рассматривает изменения своей стратегии ведения войны.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и неожиданно ударить по Российской Федерации", – заверил он.

О защите неба над Украиной зимой

Президент Владимир Зеленский повторил свои призывы к увеличению систем противовоздушной обороны от США, отметив, что Украине особенно нужны беспилотники, которые могут атаковать и собирать разведывательные данные.

По его словам, Украина начала производство некоторых беспилотников, но ее потребности больше. Без такой помощи украинцам тяжело "сделать шаг вперед".

"Нам нужно сохранить нашу страну. Поэтому один из путей – это совместное производство ПВО", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что именно в зимний период это насущная потребность для Украины.

"Наши сообщения миру, Соединенным Штатам, Европе, Азии: предоставить нам некоторые системы ПВО, просто использовать их, просто арендовать их, арендовать в этот период, особенно зимой... Зима – это очень сложный период", – сказал украинский лидер.

Об угрозе России для стран НАТО

Зеленский отметил важность поддержки союзников, поскольку Киев защищает "общие ценности", такие как демократия. Альтернатива, по его словам, слишком опасна.

"Если Россия всех нас убьет, они нападут на страны НАТО, а вы пошлете своих сыновей и дочерей. И это будет извините, но цена будет выше (...) Очень важно не потерять свободу, не потерять эту сильную позицию, не потерять свою демократию", – заявил он.

О роли России в войне на Ближнем Востоке

Президент Зеленский также заявил, что РФ играет свою роль в войне на Ближнем Востоке и намекнул, что государство-агрессор спонсирует ХАМАС.

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По его словам, "весь мир должен сделать все возможное, чтобы остановить эту войну" на Ближнем Востоке.

Президент Зеленский подчеркнул, что война Израиля и ХАМАС вынуждает США помогать финансированием и ресурсами в двух конфликтах. Поэтому он пытается согласовать борьбу Украины против России с борьбой Израиля против боевиков палестинской группировки.

О возможной поездке в Израиль

Президент Зеленский заявил, что "готов хоть сегодня поехать в Израиль", хотя неоднократные попытки украинского лидера посетить страну зашли в тупик.

"Трудно сказать [удастся ли совершить поездку], потому что я президент страны, которая находится в состоянии войны, и вы знаете, что на нашем поле боя очень горячо", — сказал он, добавив, что любой возможный визит будет зависеть от того, "что происходит на поле боя" в Украине.

Напомним, недавно статья журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, войну и коррупцию вызвала бурную реакцию политиков и общества.

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