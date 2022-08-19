"Большое соглашение о войне и мире невозможно": у Зеленского назвали истинную цель России

Когда Россия заявляет о якобы желании возобновить переговоры о мире, она на самом деле пытается отвлечь внимание Украины и мирового сообщества, чтобы выиграть время для подготовки к продолжению реализации захватнической политики.

Россия не заинтересована в большом соглашении о войне и мире.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью интернет-изданию Wirtualna Polska, сообщили на сайте президента.

"Большое соглашение о войне и мире невозможно, потому что Россия в этом не заинтересована. В Кремле считают, что Украина должна быть стерта с лица земли военным путем. Также там имеют такие намерения по Молдове, Грузии и Казахстану. Хотят диктовать Европе правила игры. Мира в этих планах нет", – заверил советник главы ОП.

Стремление РФ к переговорам он назвал ловушкой.

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"Да, Россия хочет мирных переговоров. Однако это не искреннее предложение, а ловушка. Потому что речь идет не о прекращении войны, а об укреплении своих позиций. Она хочет закрепить территориальные достижения, пока находится на вершине военных возможностей", – пояснил Подоляк.

Он также обратил внимание, что в этих же целях РФ устраивает энергетический шантаж Европы. Ведь надеется, что нехватка газа в случае суровой зимы приведет к уменьшению поддержки Украины со стороны ЕС.

"Допустим, Украина согласится и сядет за стол переговоров с Россией. Есть перемирие. Тогда Россия выдвигает ультиматум: Украина должна признать существующую линию фронта новой границей. Мы, конечно, не соглашаемся на аннексию четырех наших областей. Боевые действия возобновляются. Тогда российская пропаганда распространяет в Европе месседж: смотрите, война закончилась, но Украина снова атакует. Они делают нас инициаторами нового этапа войны", – отметил советник главы президентского офиса.

Напомним, 18 августа президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что необходимо добиться дипломатического урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Для этого стоит вернуться к переговорам на основе параметров, которые были сформированы на мартовской встрече в Стамбуле.

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