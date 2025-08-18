ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
150
Время на прочтение
2 мин

"Большой день в Белом доме": Трамп высказался о встрече с лидерами Европы

Кроме президента Украины в Вашингтон прибыли по меньшей мере семь европейских лидеров.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Большой день в Белом доме": Трамп высказался о встрече с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп высказался о предстоящей встрече с украинско-европейской делегацией, которая состоится 18 августа в Белом доме.

Об этом говорится на Clash Report со ссылкой на сообщение Трампа.

«Большой день в Белом доме. У нас никогда раньше не было столько европейских лидеров одновременно» — высказался Дональд Трамп перед началом встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

Напомним, в Вашингтоне сегодня встречают:

  • президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен,

  • канцлера Германии Фридриха Мерца,

  • премьера Великобритании Кира Стармера,

  • президента Франции Эммануэля Макрона,

  • премьера Италии Джорджию Мэлони,

  • президента Финляндии Александра Стубба,

  • генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

График переговоров в Белом доме 18 августа

Как пишет издание The Hill, уже есть подробный график встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Так, 12:00 (в 19:00 по Киеву) лидеры ЕС прибудут в Белый дом. Отметим, что журналисты будут допущены к встрече.

  • В 13:00-13:15 (20:00-20:15 по Киеву) Зеленский и Трамп поздороваются друг с другом и пойдут для обсуждения в Овальный кабинет;

  • В 14:15-14:30 (21:15-21:30) Трамп поздравит других европейских лидеров в парадной столовой, затем будет сделано общее фото в Кросс-холле;

  • В 15:00 (22:00) Трамп и лидеры ЕС пойдут на совещание по важным вопросам в Восточный зал. Зеленский примет участие в этой встрече.

Между тем, президент США Дональд Трамп объявил о трехэтапной стратегии, целью которой является проведение мирных переговоров между РФ и Украиной. По словам его советников, главная задача краткосрочной дипломатии — организовать прямые переговоры президентов обеих стран, чтобы найти пути к миру.

Европейские политики советуют лидеру украинского государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа во время встречи.

Также стало известно, что к встрече Трампа и Зеленского присоединится главный хейтер президента Украины — вице-президент США Джей Ди Венс.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie