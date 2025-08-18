"Большой день в Белом доме": Трамп высказался о встрече с лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп высказался о предстоящей встрече с украинско-европейской делегацией, которая состоится 18 августа в Белом доме.

Об этом говорится на Clash Report со ссылкой на сообщение Трампа.

«Большой день в Белом доме. У нас никогда раньше не было столько европейских лидеров одновременно» — высказался Дональд Трамп перед началом встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами Европы.

Напомним, в Вашингтоне сегодня встречают:

президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен,

канцлера Германии Фридриха Мерца,

премьера Великобритании Кира Стармера,

президента Франции Эммануэля Макрона,

премьера Италии Джорджию Мэлони,

президента Финляндии Александра Стубба,

генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

График переговоров в Белом доме 18 августа

Как пишет издание The Hill, уже есть подробный график встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами. Так, 12:00 (в 19:00 по Киеву) лидеры ЕС прибудут в Белый дом. Отметим, что журналисты будут допущены к встрече.

В 13:00-13:15 (20:00-20:15 по Киеву) Зеленский и Трамп поздороваются друг с другом и пойдут для обсуждения в Овальный кабинет;

В 14:15-14:30 (21:15-21:30) Трамп поздравит других европейских лидеров в парадной столовой, затем будет сделано общее фото в Кросс-холле;

В 15:00 (22:00) Трамп и лидеры ЕС пойдут на совещание по важным вопросам в Восточный зал. Зеленский примет участие в этой встрече.

Между тем, президент США Дональд Трамп объявил о трехэтапной стратегии, целью которой является проведение мирных переговоров между РФ и Украиной. По словам его советников, главная задача краткосрочной дипломатии — организовать прямые переговоры президентов обеих стран, чтобы найти пути к миру.

Европейские политики советуют лидеру украинского государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа во время встречи.

Также стало известно, что к встрече Трампа и Зеленского присоединится главный хейтер президента Украины — вице-президент США Джей Ди Венс.