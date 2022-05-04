Большой друг Украины: Зеленский поблагодарил Джонсона за новый пакет помощи

Президент Владимир Зеленский, комментируя обращение Бориса Джонсона к украинскому парламенту, поблагодарил британского премьера.

В частности, глава государства поблагодарил новый пакет поддержки Украины от Британии.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении вечером 3 мая.

"Я благодарен премьер-министру Великобритании и великому другу Украины Борису Джонсону за его поддержку Украины и наших защитников, наших защитниц. Борис обратился к нашему парламенту и нашему народу. Это были очень важные слова, теплые, дружеские, сильные. Это очень искренний жест. Я благодарен Британии и за новый пакет поддержки нашего государства, о котором господин премьер-министр сообщил", — сказал президент Украины.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 69-го дня войны

Напомним, что Борис Джонсон онлайн выступил перед нардепами Верховной Рады и рассказал, какое оружие Украина получит от Британии в ближайшие недели.

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