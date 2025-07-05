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"Большой прекрасный закон": Трамп подписал документ о налоговой, миграционной и бюджетной политике США
Президент США Дональд Трамп торжественно подписал масштабный закон о налогах, миграции и бюджете в День независимости.
Президент США Дональд Трамп подписал "Большой прекрасный закон", определяющий новую налоговую и миграционную политику, а также бюджетные вопросы.
Церемония подписания состоялась с торжествами в День независимости США, пишет Укринформ.
"Мы давали обещания, и это действительно не только озвученные, но и выполненные обещания, и мы их сдержали", - сказал Дональд Трамп.
Он также назвал это триумфом демократии в день рождения демократии. При этом Трамп убежден, что люди счастливы от того, что его закон наконец-то принят.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что его администрация создает программу "самодепортации".