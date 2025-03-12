"Большой прорыв": премьер Британии прокомментировал результаты переговоров Украины и США в Джидде

Он заявил, что Кремль должен согласиться на перемирие.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал результаты переговоров между Украиной и Соединенными Штатами в Саудовской Аравии, по итогам которой было одобрено предложение о введении режима прекращения огня на 30 дней.

Об этом Кир Стармер написал на своей странице в сети X.

Он поздравил президентов Украины и США с "выдающимся прорывом" в вопросе мирного завершения российской агрессии против Украины.

"Это важный момент для мира в Украине, и нам всем нужно удвоить наши усилия, чтобы добиться длительного и безопасного мира как можно быстрее", — заявил Стармер.

Он отметил, что Москва должна согласиться на прекращение огня и окончание боевых действий.

"В эту субботу (15 марта) я созову лидеров для обсуждения следующих шагов. Мы готовы помочь положить конец этой войне справедливым и постоянным способом, который позволит Украине наслаждаться своей свободой",- заявил политик.

Ранее сообщалось, что в РФ прокомментировали возможные контакты с представителями США.

Мы ранее информировали, что Украина будет обсуждать с партнерами детали прекращения огня.

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