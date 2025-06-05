Большой успех Украины вызвал гнев Трампа: почему удары по аэродромам РФ разозлили Белый дом

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американские чиновники сообщили, что Дональд Трамп в частных разговорах выразил разочарование ударами украинских дронов по российским аэродромам. По его мнению, подобные действия могут обострить конфликт.

Об этом пишет The Atlantic.

Издание отмечает, что Трамп считает Зеленского «плохим парнем», который должен сосредоточиться на мирных переговорах в Стамбуле, но вместо этого он, возможно, подталкивает мир к Третьей мировой войне.

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Недавние переговоры в Турции были омрачены ударами дронов и не принесли результатов. Белый дом не был заранее проинформирован об этих атаках, нанесших миллиардный ущерб.

Стив Беннон и другие влиятельные голоса MAGA критиковали Украину за нападение, пытаясь удалить Вашингтон еще дальше от Киева. В своем подкасте Беннон обвинил Украину в саботаже мирных переговоров и потенциальной провокации массированного ответа со стороны России.

«Зеленский не предупредил президента Соединенных Штатов, что он собирается нанести глубокий удар по стремительно растущим по эскалационной лестнице стратегическим силам России за день до вашей встречи в Турции. В преддверии мирных переговоров или переговоров о прекращении огня он берет на себя роль Японии в Перл-Харборе — скрытую атаку», — сказал Беннон.

Кот Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине, предупредил на канале Fox News, что «уровень риска значительно растет», поскольку беспилотники поразили часть «национальной системы выживания» России — ее ядерную программу, потенциально подтолкнувшую Москву к серьезным ответным действиям.

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Другие признаки свидетельствуют о дистанцировании Белого дома от Украины. Министр обороны Пит Гегсет пропустил встречу министров обороны НАТО, которая раньше была ключевой для координации помощи Украине. Гегсет стал первым министром обороны США, пропустившим это мероприятие за три года. Пентагон сослался на проблемы с расписанием как причину его отсутствия.

Напомним, Axios пишет, что Трамп на самом деле был в восторге от атаки дронов СБУ по российским аэродромам, но опасается эскалации войны. Президент США выразил обеспокоенность тем, что операция «Паутина» может спровоцировать Кремль на жесткий ответ и усложнить его миротворческие усилия.