Большую войну в Европе еще можно предотвратить: в Латвии рассказали, что нужно сделать уже сейчас

В Латвии заявили, что Европа может остановить захватнические аппетиты России и предотвратить большую войну.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш во время выступления в латвийском Сейме подчеркнул, что большая война в Европе не является неизбежной.

Об этом пишет Delfi.

Глава МИД Латвии назвал агрессию РФ против Украины "империалистической войной", более широкой целью которой является "изменение международного порядка, основанного на верховенстве закона, и замена его на власть брутальной силы".

"Россия пытается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и нам в Латвии, и остальном Западном мире, что мы расколоты, что мы беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграет, и в сопротивлении нет смысла. И я вам скажу – это ложь, это чушь и глупость", – отметил Кариньш.

По его словам, Россию можно удержать от нападения на любую другую страну в будущем.

"Это не неминуемо, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее остановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", — сказал глава МИД Латвии и добавил, что Латвия и ее союзники должны помогать Украине победить в войне против РФ.

Напомним, в Вооруженных Силах Норвегии заявили, что война с Россией уже на пороге. По мнению генерала Эйрика Кристоферсена, Европе остались считанные годы, чтобы подготовиться к нападению Путина. Когда в Кремле будут готовы открыть второй фронт и почему европейские политики внезапно заговорили о войне с РФ – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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