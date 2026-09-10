Болтон бьет тревогу: Путин может поверить, что Запад ослабевает, а Трамп у него «в руках»

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что дипломатические переговоры между США и Россией далеко не всегда приближают стороны к урегулированию конфликтов.

Об этом Болтон написал в статье для The Washington Post.

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По его словам, распространено мнение, что переговоры по международным конфликтам всегда полезны. СМИ и сами участники переговоров часто создают впечатление прогресса, отмечая активизацию дипломатических усилий, ускорение их темпа и подготовку новых встреч.

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В то же время Болтон отметил, что бездейственная дипломатия может нанести больше вреда, чем пользы. На ход переговоров также могут оказывать влияние непредсказуемые события, способные усилить позицию одной из сторон.

«К сожалению, именно последний сценарий, возможно, реализуется в войне России против Украины», — предполагает эксрадник по нацбезопасности Белого дома.

По его мнению, недавние визиты в Москву и Киев представителей администрации Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера имели признаки отчаяния, несмотря на значительное внимание медиа.

«Их предыдущие попытки относительно Украины потерпели неудачу в начале этого года, возможно, именно перед тем, как война с Ираном отвлекла их внимание», — добавляет автор.

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Болтон также указал на политические события в Европе. По его словам, именно в то время, когда Виткофф и Кушнер в субботу встречались с Путиным, избиратели в восточногерманской земле Саксония-Ангальт на следующий день обеспечили партии «Альтернатива для Германии» наибольшую избирательную победу за всю ее историю.

АдГ выступает против военной помощи Украине, а ее часто характеризуют как пророссийскую, антинатовскую и даже антиамериканскую политическую силу.

Болтон не исключает, что победа этой партии в Саксонии-Ангальте может иметь серьезные последствия для внутренней политики Германии. По его мнению, это может стать предвестником подобных процессов на президентских выборах во Франции в 2027 году.

«Эта сходимость позиций может подкрепить уверенность Путина в том, что он до сих пор имеет политическое влияние на президента Дональда Трампа и что Европейский Союз теряет позиции, тогда как конфликт приближается к потенциально долгой зиме разрушений на поле боя и в глубине Украины и России», — отмечается в статье.

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Виткофф после переговоров заявил, что услышал от России «новые идеи», однако не уточнил, о чем идет речь. Он и Кушнер назвали встречи «содержательными», но также не объяснили, почему оценивают их именно так.

Болтон предположил, что Путин, вероятно, положительно воспринял слова Виткоффа о том, что после ухода на пенсию у него останутся «все эти невероятные истории и воспоминания, а ваша история будет на первом месте среди них».

В то же время Виткофф заявил, что США представили Киеву «важные и убедительные идеи». Это был его первый официальный визит вместе с Кушнером. При этом американские представители отметили необходимость «компромиссов» со стороны Украины.

После встречи с Зеленским Виткофф заявил, что «уверен, что здесь будет найдено удачное решение».

Болтон отметил, что президент Украины сказал лишь: «Война будет продолжаться».

В то же время, как пишет автор, менее оптимистичные СМИ сообщали, что представители Трампа привезли в Киев «обновленные версии предыдущих документов», «немного новых идей» и пытались возобновить предыдущие предложения.

По словам Болтона, Путин снова отметил необходимость устранить «коренные причины» войны. Среди прочего, речь идет о полном выводе украинских войск из Донбасса и отказе Украины от попыток вступить в НАТО.

Болтон считает закономерным, что после этого Зеленский пришел к выводу о продолжении войны.

«Более иронично, что ошибочные представления Трампа о международных отношениях заставляют его преуменьшать угрожающее или неприемлемое поведение Кремля, чтобы не сложилось впечатление, будто он теряет свою „золотую руку“», — указывается в статье.

Отдельно Болтон обратил внимание на усиление русской гибридной войны против Европы. По его словам, ракеты и дроны наносят удары по Польше, Румынии и странам Балтии.

Кроме того, в аэропорту Лейпцига в Германии обнаружили дрон со взрывчаткой, который власти связывают с Россией. В то же время, по словам Болтона, Трамп не демонстрирует беспокойство из-за этих событий.

Недавно глава Белого дома заявил о Путине: «Я разговариваю с ним. Я очень хорошо знаю его. Путин не намерен атаковать территорию НАТО».

Болтон считает, что подобные заявления могут укреплять уверенность Путина в собственном влиянии на Трампа.

По его мнению, это еще больше уменьшает шансы на проведение серьезных переговоров, не говоря уже о достижениях мира.

«В эти неутешительные обстоятельства врывается Саксония-Ангальт. Трамп не смог сдержать своей радости и сразу опубликовал результаты в Truth Social», — добавил автор статьи.

Болтон также отметил, что Великобритания пережила собственное изменение руководства, получив нового премьер-министра, еще не прошедшего испытания международной политикой.

Кроме того, благосклонная к России Марин Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции в 2027 году. В то же время звучат заявления о попытках России повлиять на национальные выборы в Швеции, которые должны пройти в следующее воскресенье.

На этом фоне Болтон считает, что НАТО должно срочно усилить помощь Украине.

«Поэтому главной задачей НАТО должно быть ускорение предоставления помощи Украине именно сейчас, чтобы сделать зимнее наступление России таким же бесполезным, как и ее предыдущие попытки».

По мнению Болтона, именно устойчивость Украины должна сдерживать Москву до того момента, когда в Вашингтоне или Европе появится лидер, способный мобилизовать Запад.

«Кроме того, только решительность Украины сможет умерить Москву, пока в Вашингтоне или Европе не появится новый лидер, способный мобилизовать Запад. Путин это тоже знает», — считает Болтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассказал, что имел разговор с диктатором Путиным, и оценил шансы договориться по Украине.

Мы ранее информировали, что вице-премьер Италии Антонио Таяни призвал президента Украины не ограничиваться Францией и Германией во время мирных переговоров.

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