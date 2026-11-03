Болтон назвал организатора "засады" на Зеленского в Белом доме

Джон Болтон обвинил Венса в попытке подставить Зеленского во время встречи с Трампом / © Associated Press

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что вице-президент США Джей Ди Венс мог организовать конфликтную ситуацию во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме. По его мнению, целью было спровоцировать скандал и поставить украинского лидера в неловкое положение.

Об этом Болтон рассказал в эксклюзивном документальном фильме ТСН Ольги Кошеленко «Тени Белого дома».

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«По моему мнению, это вице-президент Вэнс, вероятно, хотел устроить скандал. Он мог предварительно обсудить это с Трампом, а мог и нет», — отметил бывший советник.

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Болтон считает, что скандальная встреча стала провалом для США и Украины, но в то же время личным триумфом Дональда Трампа.

«Я считаю, что это была катастрофа с американской точки зрения, катастрофа с украинской точки зрения, но с точки зрения Трампа — его личный триумф. И это все объясняет», — сказал он.

По словам Болтона, события в Овальном кабинете не были частью какого-либо масштабного геостратегического сценария. Трамп оказался в центре внимания, а Вэнс, по мнению эксрадника, помог ему создать ситуацию, в которой Зеленский испытал давление.

«Трамп оказался в центре внимания, а Вэнс был его сообщником, помогая подставить Зеленского», — заявил Болтон.

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Встреча Зеленского, Трампа и Венса: детали публичного спора

Напомним, 28 февраля 2025 г. состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского, Дональда Трампа, а также американского вице-президента Джей Ди Венса в Овальном кабинете. Главной целью визита Зеленского в США было обсуждение дальнейшей поддержки Украины, возможные условия прекращения войны и подписание соглашения о полезных ископаемых.

Тогда встреча завершилась публичным спором. В частности, во время разговора Джей Ди Вэнс начал критиковать Зеленского за якобы недостаточную благодарность Соединенным Штатам.

Именно этот эпизод Джон Болтон теперь рассматривает как возможную заранее подготовленную провокацию против украинского главы.

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