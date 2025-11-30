Болтон разнес мирный план Трампа: резкое заявление

Джон Болтон / © Associated Press

«Мирный план» президента США Дональда Трампа вознаграждает агрессию России.

Такое мнение высказал бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон, комментируя предлагаемый Украине мирный план, пишет The Telegraph.

«Возможно, Трамп одобрил ход Уиткоффа, а может, и нет, но очевидным первым шагом спецпредставителя президента США после разговора с Ушаковым было организовать телефонный звонок Путина и Трампа, сорвавший попытки Зеленского убедить американского президента передать Киеву ракеты Tomahawk. Это не является нормальным „честным посредничеством“. Это просто пророссийская позиция», — отмечает Болтон.

По мнению Болтона, Трампа больше интересует собственная популярность, а не урегулирование войны в Украине.

«Запад снова сталкивается с необходимостью предотвратить то, чтобы эта последняя дипломатическая инициатива Трампа не сыграла в пользу Кремля. Чтобы добиться успеха, друзья Украины должны наконец признать: Трампу не важно, какое влияние будет иметь любое урегулирование на Украину. Его интересует, как это повлияет на него самого», — добавил он.

Напомним, издание Axios, сославшись на американских и российских чиновников, пишет, что администрация Трампа работает над планом завершения войны России в Украине.

По словам анонимных источников, 28 пунктов делятся на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией.

Дональд Трамп предупредил Владимира Зеленского, что Киеву придется принять его недавно предложенный мирный план по 28-пунктам. Он даже дал Украине время — ко Дню благодарения, 27 ноября. Впрочем, этого не вышло.