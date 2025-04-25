Бомба замедленного действия: Науседа отреагировал на предложение США признать Крым российским

Президент Литвы Гитанас Науседа / © Associated Press

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Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции в пятницу, 25 апреля, заявил, что если Запад де-юре признает Крым российской территорией, он заложит бомбу замедленного действия.

Об этом пишет LRT.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым давно принадлежит России, Науседа отметил, что позиция Европы по этому вопросу предельно ясна и выглядит совершенно иначе.

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«Если мы признаем Крым Россией де-юре, то это будет бомба замедленного действия, которая обязательно взорвется. Красные линии в этом месте установлены для того, чтобы их не пересекали», — подчеркнул президент Литвы.

По его словам, прежде чем делать подобные заявления, нужно было спросить у самой Украины, которая подверглась нападению России, что она думает по этому поводу.

«Потому что это страна, которая понесла самые большие потери, где пострадало много невинных людей, не участвовавших в боевых действиях. Инфраструктура разрушена, экономика разрушена. Так разве они не имеют права жестко высказать свое мнение по поводу этих предложений?», — заявил Науседа.

Он добавил, президент Украины Владимир Зеленский придерживается аналогичного мнения, и Литва полностью поддерживает позицию Украины.

«Я его [Зеленского — ред.] прекрасно понимаю. Я понимаю, что только такая позиция будет понятна народу Украины», — отметил литовский президент.

Напомним, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что Трамп не понимает последствий договоренностей с Кремлем. По его словам, Украина находится в критическом моменте войны, когда любые уступки или промедления могут иметь фатальные последствия не только для самого государства, но и для всей Европы.