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"Бомбардировка крупных городов": в Офисе президента назвали проявления новой тактики войны РФ

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"Бомбардировка крупных городов": в Офисе президента назвали проявления новой тактики войны РФ

Россия пытается напугать и вызвать панику, сказал советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ключевыми проявлениями новой тактики войны России бомбардировки крупных городов, чтобы были массовые жертвы среди гражданских и паника.

Об этом Подоляк написал в Сети 1 марта.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", – говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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