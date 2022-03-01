"Бомбардировка крупных городов": в Офисе президента назвали проявления новой тактики войны РФ

Россия пытается напугать и вызвать панику, сказал советник главы ОП.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал ключевыми проявлениями новой тактики войны России бомбардировки крупных городов, чтобы были массовые жертвы среди гражданских и паника.

Об этом Подоляк написал в Сети 1 марта.

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", – говорится в сообщении.