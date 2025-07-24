Борьба с коррупцией в Украине: американские сенаторы сделали важное заявление

Сенат США / © Unsplash

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Двое американских сенаторов сделали заявление с призывом к Украине продолжать борьбу с коррупцией.

Член Сенатского комитета по международным отношениям США Джин Шахин и сенатор Линдси Грэм опубликовали заявление после принятия Верховной Радой Украины закона, изменяющего статус НАБУ и САП.

«Украина добилась значительных успехов в борьбе с коррупцией после революции достоинства. Примечательно, что этот прогресс был достигнут в условиях борьбы против агрессии России, что свидетельствует о чрезвычайной свободе украинского народа. Мы опасаемся, что недавно принятый Верховной Радой закон, подписанный президентом Зеленским, подрывает значительную часть этого прогресса и противоречит чрезвычайному боевому духу Украины, а также ожиданиям граждан Украины и международного сообщества», — говорится в заявлении сенаторов.

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Одним из самых распространенных аргументов в пользу прекращения поддержки Украины является то, что в стране царит коррупция. Мы признаем, что Украина продолжает добиваться прогресса в этом направлении, и призываем правительство воздержаться от каких-либо действий, которые могут подорвать этот прогресс», — призвали сенаторы в заявлении.

Шахин и Грэм подчеркнули, что «продолжает существовать значительная двухпартийная поддержка Украины и согласие на то, что в интересах Украины — и наших собственных — отвечать ожиданиям ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США».

Что известно о скандальном законе №12414

В Украине вступил в силу противоречивый закон №12414, существенно влияющий на архитектуру антикоррупционной системы. Согласно новым нормам, генеральный прокурор получает возможность вмешиваться в уголовные производства, которые ведет Национальное антикоррупционное бюро, а руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры фактически теряет гарантии независимости.

Этот законопроект, первоначально позиционировавшийся как техническая поправка, был принят Верховной Радой 22 июля. За документ проголосовали 263 народных депутата, большинство из которых представляют фракцию «Слуга народа» и приближенные к ней группы. В тот же день закон подписали глава парламента Руслан Стефанчук и президент Владимир Зеленский.

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В ночь на 23 июля документ был обнародован в официальном вестнике, после чего он автоматически вступил в силу.