- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 2 мин
Борьба за последние мандаты в США: в одном из округов кандидатов разделяют 280 голосов
По оценке Богдана Мирошникова, демократы могут получить около 260 мест в Палате представителей, однако в нескольких округах подсчет продолжается.
В нескольких избирательных округах США судьбу мандатов в Палату представителей могут определить последние сотни голосов. В частности, напряженная борьба продолжается в четвертом округе Теннесси и в пятом и шестом округах Луизианы.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .
По приведенным им данным, в четвертом округе Теннесси демократ Виктория Бродерик опережает соперника на 280 голосов. В то же время там остается сосчитать еще около двух тысяч голосов, поэтому результат может измениться.
Мирошников оценивает возможное итоговое распределение мест в пределах от 258-177 до 263-172 в пользу демократов. Вероятнее всего он считает соотношение 260–175. Это оценка обозревателя, а окончательные результаты по части округов еще неизвестны.
По его словам, демократы не получили ни одного мандата в Северной и Южной Дакоте, Вайоминге, Айдахо, Западной Виргинии, Арканзасе и Оклахоме.
На Аляске, как сообщает Мирошников, у республиканского кандидата преимущество примерно в 19,6 тысячи голосов, но неисчислимыми остаются еще около 75 тысяч.
Промежуточные выборы в США – главное
По предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США, Республиканская партия теряет большинство в Сенате . Демократы уже получили необходимое для контроля верхней палаты 51 место. Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий. Кроме того, они еще могут получить большинство в Палате представителей.
Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс. Он похвалил демократов за успешную избирательную кампанию, однако признался, что результаты голосования его удивили.
В то же время демократы готовятся усилить контроль над администрацией Трампа и провести расследование ее деятельности . Известно, что новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. Это может значительно ограничить политические возможности американского лидера.