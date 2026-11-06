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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Борьба за последние мандаты в США: в одном из округов кандидатов разделяют 280 голосов

По оценке Богдана Мирошникова, демократы могут получить около 260 мест в Палате представителей, однако в нескольких округах подсчет продолжается.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Конгресс США

Конгресс США / © Associated Press

В нескольких избирательных округах США судьбу мандатов в Палату представителей могут определить последние сотни голосов. В частности, напряженная борьба продолжается в четвертом округе Теннесси и в пятом и шестом округах Луизианы.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По приведенным им данным, в четвертом округе Теннесси демократ Виктория Бродерик опережает соперника на 280 голосов. В то же время там остается сосчитать еще около двух тысяч голосов, поэтому результат может измениться.

Мирошников оценивает возможное итоговое распределение мест в пределах от 258-177 до 263-172 в пользу демократов. Вероятнее всего он считает соотношение 260–175. Это оценка обозревателя, а окончательные результаты по части округов еще неизвестны.

По его словам, демократы не получили ни одного мандата в Северной и Южной Дакоте, Вайоминге, Айдахо, Западной Виргинии, Арканзасе и Оклахоме.

На Аляске, как сообщает Мирошников, у республиканского кандидата преимущество примерно в 19,6 тысячи голосов, но неисчислимыми остаются еще около 75 тысяч.

Промежуточные выборы в США – главное

По предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США, Республиканская партия теряет большинство в Сенате . Демократы уже получили необходимое для контроля верхней палаты 51 место. Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий. Кроме того, они еще могут получить большинство в Палате представителей.

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс. Он похвалил демократов за успешную избирательную кампанию, однако признался, что результаты голосования его удивили.

В то же время демократы готовятся усилить контроль над администрацией Трампа и провести расследование ее деятельности . Известно, что новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. Это может значительно ограничить политические возможности американского лидера.

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